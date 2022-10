Diócesis: “Se respetará cualquier legalización de matrimonio igualitario, pero no es lo natural”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Una eventual legalización del matrimonio igualitario no contará con el aval de la jerarquía católica, reiteró José Guadalupe González González, encargado de Pastoral Familiar de la diócesis local, quien aclaró que habrá respeto a cualquier posible aval en el Congreso del Estado.

“Los principios y los valores son unos. Se puede legalizar, se puede permitir. Nosotros no vamos a perseguir a nadie, vamos a respetar, pero no es que estemos de acuerdo, porque eso no es lo natural y por la iglesia no sucederá”, afirmó en conferencia de medios.

González González reflexionó que aún cuando ya hay determinaciones que se han presentado en diversos estados del país, insistió que el papel de la jerarquía se mantendrá enfocado hacia la familia tradicional.

“Respetamos a quienes proponen otras cosas, pero eso no es así. Sabemos que la familia fue una desde el principio y continuaremos porque así sea. La misión de la iglesia sigue siendo formar y reconstruir los cimientos de la sociedad”, agregó.

En la entidad, ya se han permitido matrimonios entre personas del mismo sexo; pero no ha sido reglamentada en el Código Civil.