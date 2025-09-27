Dinamarca reporta nuevo avistamiento de drones militares

Redacción

Dinamarca.-El Ministerio de Defensa de Dinamarca dijo que “se han observado drones en varias instalaciones de defensa danesas” entre la noche del viernes y el sábado.

Los nuevos avistamientos de aviones no tripulados se producen después de que se reportaran, a principios de esta semana, otros lo que ocasionó que algunos aeropuertos cerraran temporalmente en el país.

En un comunicado, el ministerio explicó que se detectó actividad de drones en la base aérea de Skrydstrup y en el Regimiento Dragoon de Jutlandia.

Varios medios, locales, reportaron que uno o más aviones no tripulados fueron vistos también cerca o sobre la base aérea militar de Karup, la más grande del país.

El Ministerio de Defensa no confirmó el incidente en Karup y más tarde señaló que “por razones de seguridad operativa y la investigación en curso, el Comando de Defensa de Dinamarca no desea dar más detalles sobre los avistamientos de drones”.

La televisora pública DR, reportó que, alrededor de las 8:00 de la tarde del viernes, había drones en el aire tanto dentro como fuera de la cerca de Karup, citando a Simon Skelkjær, jefe de guardia de la Policía de Jutlandia Central y Occidental.

Según DR, el espacio aéreo estuvo cerrado un tiempo al tráfico civil, aunque la medida no tuvo muchas repercusiones prácticas porque en la actualidad en Karup no hay de este tipo.

La repetida actividad no explicada de los drones —incluyendo su paso sobre cuatro aeropuertos daneses desde el miércoles por la noche hasta primera hora del jueves y un incidente similar en el Aeropuerto de Copenhague— ha generado preocupaciones de seguridad en el norte de Europa en medio de sospechas de una creciente agresión rusa.

En Copenhague, los drones paralizaron durante horas los vuelos en la capital danesa el lunes por la noche.

“El objetivo de los sobrevuelos es sembrar miedo y división”, afirmó el jueves el ministro de Justicia del país, Peter Hummelgaard, quien añadió que “se buscarán formas adicionales de neutralizar los aviones no tripulados, incluyendo propuestas legislativas para permitir a los propietarios de infraestructura que los derriben”.

Antes de la cumbre de la Unión Europea de la próxima semana, el Ministerio de Defensa danés confirmó en la red social de X que el gobierno aceptó una oferta de Suecia para “prestar a Dinamarca capacidad militar antidrones”, pero no ofreció más detalles.

En la vecina Alemania, se reportó la presencia de varios drones en el estado de Schleswig-Holstein, que limita con Dinamarca, entre el jueves y la noche del viernes.

La ministra del Interior de la región, Sabine Sütterlin-Waack, dijo que “la policía estatal está reforzando significativamente sus medidas de defensa contra drones, también en coordinación con otros estados del norte de Alemania”, indicó la agencia noticiosa alemana dpa.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, dijo que en lo que respecta a los frecuentes ataques a infraestructura y redes de datos, “no estamos en guerra, pero tampoco estamos viviendo en paz”.

No mencionó a ningún país en concreto como autor de los ataques.

Con información de Latinus