Dijo que no había aprendido nada y universidad le retiró su título

Redacción

Ciudad de México.- Un estudiante identificado como Jonathan de Jesús subió un video a TikTok donde afirmaba que no aprendió nada en la universidad y le retiraron su título.

“Cómo olvidar el día que por este video la UNEFA me anuló mi título de enfermería y por eso no he podido ejercer mi carrera”.

PUBLICIDAD

El hombre nacido en Venezuela, expresó que estudió enfermería en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA), donde se esmeró por acabar la carrera, pero el día de su graduación, junto con otros trece compañeros, grabó la broma que le salió muy cara.

Hasta el momento, el relato suma más de nueve millones de reproducciones.

Con información de El Diario de Jua´rez