DIF municipal capacita a sector hotelero en lengua de señas mexicana

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El DIF Municipal de Aguascalientes en colaboración con la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes puso en marcha un programa de capacitación en Lengua de Señas Mexicana (LSM), impartido por Salvador Acero Hernández, instructor sordo especializado en cultura sorda.

Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar al personal del sector hotelero sobre la importancia de la comunicación inclusiva, fomentar el respeto a la diversidad lingüística y fortalecer la atención a personas sordas y con discapacidad auditiva que visitan o residen en nuestro municipio.

A través de este programa, se promueve una cultura de inclusión, empatía y accesibilidad, reforzando el compromiso de la actual administración municipal de construir una ciudad para todas y todos.