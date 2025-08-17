26.3 C
Aguascalientes
17 agosto, 2025
Tendencias

Tormenta derribó más de 60 árboles en Aguascalientes, entre otros…

Aguascalientes espera lluvias intensas éste domingo

Pretenden en Aguascalientes que motos salgan plaqueadas desde que se…

Llueven reportes de baches en Aguascalientes

Esposa de AMLO se establecerá en España

Tormenta desquicia Aguascalientes

(Video)Político poblano celebró en Disney con Belinda

Instalan más cámaras en Jesús María para prevenir robo a…

(Video) Lluvia suspende corrida de toros en Aguascalientes

Hallan narcofosa con 2 cuerpos en Rancho en Jesús María 

DIF Estatal abre más de 65 talleres gratuitos para adultos mayores

El Sistema DIF Estatal de Aguascalientes cuenta con un Centro Gerontológico en el que se atiende a mil 358 adultos mayores de 60 años, con el objetivo de ofrecerles un espacio de capacitación y convivencia, informó Aurora Jiménez Esquivel, presidenta y primera voluntaria de esta institución.

Destacó que en este espacio se ofrecen 65 talleres gratuitos de tipo artístico, deportivo y formativo, como acondicionamiento físico, ajedrez, baile de salón, danza folklórica, danzón, guitarra, acordeón, coro, automaquillaje, creación literaria, bisutería, corte y confección, carpintería, dibujo y pintura, entre otros.

La primera voluntaria del Sistema DIF Estatal destacó que para la gobernadora Tere Jiménez es una prioridad ofrecer alternativas de desarrollo y recreación para las personas adultas mayores.

Mencionó que las inscripciones están abiertas durante todo el año y que es necesario presentar la siguiente documentación: copia de la CURP, INE, certificado médico, comprobante de domicilio reciente y dos fotografías tamaño infantil.

Asimismo, exhortó a las personas mayores a sumarse a estas actividades en el Centro Gerontológico, así como a los Clubes de Adultos Mayores que existen en todo el estado.

Finalmente, Aurora Jiménez Esquivel dijo que las personas interesadas deben acudir a las oficinas del Centro Gerontológico, ubicadas en Av. de la Convención Sur, esquina con Av. Mahatma Gandhi s/n, colonia Agricultura, o comunicarse al teléfono 449 910 25 85, extensiones 1121 y 1123.