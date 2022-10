Diego luna revela su secreto para quitar las inseguridades

Redacción

Ciudad de México.-Diego Luna asegura que un buen tequila es muy bueno para quitar las ‘inseguridades’ y además no te deja resaca.

Aunque se negó a revelar su marca favorita de la famosa bebida mexicana, hecha con agave azul. ‘Te diré lo que hace el mejor tequila. Te lleva a ser muy honesto con las personas que amas. No te da resaca, lo cual es muy importante’, aseguró Luna a la revista Empire.

Según el actor mexicano, la mayoría de las personas beben el tequila de forma equivocada.

‘Simplemente bébalo solo, no lo mezcle con nada, y recuerde besarlo y no beberlo de una sola vez; eso está mal, Lo único que no te diré es la marca de tequila que tomo, porque de verdad espero que siempre haya botellas para mí. No te diré la marca, pero te diré que es brillante y mágica’, reveló Diego Luna.

Previamente el actor dijo que casi se perdió un casting para el papel del Capitán Cassian Andor, ya que pensó que era solo un ‘primo borracho’ quien lo llamaba.

‘Vi un número británico llamándome a las 2 de la mañana y tengo familia en Inglaterra, así que pensé que era un primo borracho de un bar o algo así. ¡Corrí y vi que era (el director) Gareth Edwards que quería darme algunas noticias! Simplemente salté como loco, fue un día bastante especial. (Edwards) dijo, Está bien, bienvenido a Star Wars’, declaró el actor mexicano.

Diego Luna en la serie ‘Andor’ del universo ‘Star Wars’ (Rich Polk/Getty Images for IMDb)

Diego Luna se vio obligado a mantener en secreto su participación en el universo Star Wars durante algún tiempo.

‘No confiaba en que mis hijos guardaran el secreto porque, bueno, ¡son niños! Les dije que íbamos a pasar el verano en Inglaterra, pero no pude decirles por qué durante bastante tiempo’, concluyó el actor.

