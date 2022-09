Diego Garmendia reaparece en Ecuador

Redacción

El joven diestro Diego Garmendia reaparece en 29 de septiembre en Ecuador, luego de la dura cornada que recibió el 04 de julio en la Plaza de toros “Sebastián Medina” de Monterrey y de estar por más de un año sin vestirse de luces regresa a los ruedos en la Feria Taurina Arcángel San Miguel 2022 donde también será su debut en estas tierras y en el extranjero.

Fueron más de 365 días sin verle la cara a un astado en una plaza de toros, sin vestir de luces, ni pisar un ruedo, fueron tiempos difíciles, sin embargo durante todo este tiempo no mermó en el ánimo de Diego, al contrario siguió entrenando día con día y preparándose en el campo bravo, para cuando llegara el momento de la reaparición que por fin llegó.

Será en la localidad de San Miguel de Bolívar dentro de la Feria Taurina de Arcángel San Miguel en Ecuador donde parta plaza Diego Garmendia el día 29 de septiembre acompañado por el rejoneador Arturo de la Fuente y a pie Morenito de la Sierra, quienes lidiarán astados de la Ganadería de El Carmen, el festejo está programado para que comience a las 15:00 horas.

“Me siento muy contento de verme por fin anunciado para reaparecer de luces en una plaza de toros, luego de vivir un año taurinamente muy complicado, ahora veo una luz donde se van acomodando las cosas poco a poco, “no hay plazo que no se cumple, ni día que no se llegue”, y a mi ya me llegó el día de vestirme de luces nuevamente, ahora sigo con mis entrenamientos y mi preparación que realizó día con día, agradezco a todas las personas que me ayudaron para conseguir esta fecha en el extranjero.”