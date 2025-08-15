“En Chivas me respetan” dice Diego Cocca al regresar al timón del Atlas

Redacción

Guadalajara, Jal.- Diego Cocca fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del Atlas y, en su regreso al banquillo rojinegro, aseguró sentirse en casa no solo por el cariño de la afición atlista, sino también por el respeto que le han mostrado los seguidores de Chivas, su histórico rival en el clásico tapatío.

“Mucha alegría, mucho orgullo… es normal para mí, gracias a Dios, porque vivo en Guadalajara y porque lo vivo en el día a día, y el cariño y el respeto que me tiene la gente para mí es maravilloso”, expresó el técnico argentino, quien fuera estratega de la Selección Mexicana.

Cocca, que en su paso anterior llevó al Atlas al histórico bicampeonato, recordó la relación especial que ha construido en la ciudad. “Yo siempre digo lo mismo: la gente de Atlas me quiere, la de Chivas me respeta y eso es muy importante; lograrlo no es fácil”, afirmó.

El entrenador llega para sustituir a Gonzalo Pineda, quien dejó el cargo días atrás. Su misión inmediata es revertir el mal arranque del equipo, que tras cuatro jornadas de la Liga MX ocupa la posición 12 con una victoria, un empate y dos derrotas.

Sin prometer soluciones rápidas, Cocca dejó claro su enfoque: “Vamos a seguir por el mismo camino de siempre, con respeto, de trabajar, de hacer el máximo por mi institución, que en este caso es Atlas y es el lugar donde quiero estar en el mundo, así que lo voy a disfrutar”.

El técnico reconoció que el respaldo de la afición será clave, pero también subrayó la exigencia que conlleva. “Seguramente sentiré todo ese cariño en el día a día en la gente, pero también entiendo que es una responsabilidad y trabajo para que esto funcione y que desde este lado le podamos dar alegría también al aficionado para que se sienta identificado”, concluyó.