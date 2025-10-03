Diddy Combs pide clemencia antes de conocer su sentencia

Redacción

Sean “Diddy” Combs solicitó clemencia al juez Arun Subramanian a pocas horas de ser sentenciado por dos delitos por los que fue hallado culpable hace tres meses.

El magnate de la música entregó una carta de cuatro páginas dirigida al magistrado, en la que expresó su arrepentimiento y asumió la responsabilidad de sus acciones.

“En primer lugar, quiero pedir perdón y decir cuán sinceramente lamento todo el daño y el dolor que he causado a los demás con mi conducta”, se lee al inicio de su declaración, difundida por CNN. “Asumo toda la responsabilidad por mis errores del pasado. Estos han sido los dos años más difíciles de mi vida, y no tengo a nadie a quien culpar por mi realidad y situación actuales, salvo a mí mismo”, agregó.

A inicios de julio, Combs fue encontrado culpable de transporte para ejercer la prostitución y absuelto de los cargos de tráfico sexual y extorsión.

En su escrito, el rapero se dirigió a dos de las mujeres que lo acusaron durante el juicio: su ex pareja Cassie Ventura y una joven identificada como “Jane”.

“La escena y las imágenes de mí agrediendo a Cassie se repiten una y otra vez en mi cabeza todos los días. Literalmente, perdí la cabeza. Estuve muy equivocado al levantarle la mano a la mujer que amaba. Lo siento y siempre lo sentiré”, señaló. Sobre la violencia doméstica cometida, reconoció que “será una pesada carga que tendré que llevar para siempre”.

Respecto a Jane y su hija, Combs admitió: “Su Señoría, pensaba que estaba cuidando de Jane y de su hija, pero después de escuchar su testimonio, me di cuenta de que le había hecho daño. Lo siento profundamente”.

El artista atribuyó su comportamiento a excesos y adicciones: “Me perdí en las drogas y el exceso. Mi caída tuvo su origen en mi egoísmo”.

Finalmente, pidió misericordia no solo por él, sino por sus siete hijos: “Dios me bendijo con siete hermosos hijos: tres varones y cuatro mujeres”.