Dictan sentencia de 293 años de prisión a implicado en asesinato de hijo de Sicilia

Ciudad de México.- Una sentencia de 293 años de prisión fue dictada a José Luis Luquín Delgado, alias “El Jabón”, por su participación en el secuestro y asesinato de siete personas en marzo de 2011. Entre las víctimas se encontraba Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta Javier Sicilia.

El suceso ocurrió en marzo de 2011, en Juitepec, Morelos. Siendo un suceso que desencadenó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la sentencia, que también incluye una multa de 2.5 millones de pesos. Luquín Delgado fue hallado culpable de los delitos de secuestro, delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Las autoridades lo identificaron como integrante del Cártel del Pacífico Sur, una célula criminal que operaba en la región.

Tra el asesinato de Juan Francisco, su padre Javier Sicilia lideró una serie de movilizaciones y caravanas que dieron pie al inicio de un movimiento nacional que demandaba el fin de la guerra contra el narcotráfico.

