Dictan 30 años de prisión a 2 asesinos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado, logró una sentencia condenatoria de 30 años de prisión en contra de Daniel Alejandro “N”, alias “Fifi”, y Gabriel “N”, alias “Puerquito”, tras ser declarados culpables del delito de Homicidio Doloso Calificado, cometido en agravio de una persona en el municipio capital.

Además, fueron condenados al pago de 150 días de multa y la reparación del daño a favor de los deudos de la víctima.

De acuerdo con los datos de prueba presentados en juicio, el 8 de octubre de 2024, los hoy sentenciados arribaron a un domicilio del fraccionamiento Periodistas, donde esperaron a que llegara la víctima, a quien golpearon con pies y puños hasta privarla de la vida, debido a una deuda relacionada con narcóticos.

Posteriormente, trasladaron el cuerpo a un camino de terracería que conecta los fraccionamientos Valle de los Cactus y Villa las Norias, lugar donde lo abandonaron.

Durante el desarrollo del juicio oral, el agente del Ministerio Público sostuvo con solidez la teoría del caso, aportando los elementos probatorios suficientes para acreditar la responsabilidad penal de ambos imputados, garantizando el debido proceso y la aplicación de la ley conforme a los principios de justicia.

Por su parte, los elementos de la Policía de Investigación Criminal realizaron un minucioso trabajo de campo e inteligencia, mediante el cual lograron identificar y ubicar a los responsables y demás indicios que resultaron determinantes para su detención y posterior vinculación a proceso.

Asimismo, los peritos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales llevaron a cabo diversas diligencias técnicas y científicas, entre ellas la necropsia de ley, análisis de rastros hemáticos, estudios de criminalística de campo y genética forense, cuyos resultados fueron fundamentales para reforzar las conclusiones del Ministerio Público ante el Tribunal.

Lo que en su conjunto derivó en la obtención del fallo condenatorio y la sentencia de 30 años de prisión ordinaria en contra de los señalados.