Dictan 15 años de prisión a 4 asesinos del CO en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags,- La Fiscalía General del Estado, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Óscar Ulises “N”, Gabriel Alejandro “N”, Daniel Antonio “N” y Víctor Yael “N”, luego de que el Tribunal de Enjuiciamiento los encontrara responsables de los delitos de homicidio doloso calificado y lesiones dolosas calificadas, por hechos ocurridos en el municipio de San Francisco de los Romo en el año 2024.

De acuerdo con la investigación, el 25 de marzo del año 2024, los ahora sentenciados arribaron a bordo de un vehículo y una motocicleta al domicilio de sus víctimas. Al descender de ambas unidades, ingresaron de forma violenta a la vivienda, donde comenzaron a golpear en conjunto a un hombre que se encontraba en el lugar, dejándolo tirado en el piso con múltiples lesiones.

Posteriormente, Juan Gerardo “N”, se dirigió hacia la segunda víctima, colocándole un arma de fuego en la nuca y amenazándolo con que, a partir de ese momento, trabajaría vendiendo narcótico para un grupo delictivo, lo quisiera o no. Otro sujeto lo golpeó con un arma de fuego en la cabeza, mientras Óscar Ulises “N” lo agredía con un bate de béisbol, provocándole una caída al suelo, donde continuaron los golpes en su cabeza y espalda.

En tanto, Daniel Antonio “N”, alias “El Cuñado”, y Víctor Yael “N”, alias “El Morrillo”, permanecían afuera realizando funciones de vigilancia mientras portaban palos, protegiendo el perímetro durante la agresión.

No conformes con la violencia ejercida, minutos después los agresores regresaron al domicilio. En esta ocasión, Juan Gerardo “N”, utilizó un celular para grabar a las víctimas mientras reiteraba las amenazas y les advertía que ya formaban parte de un grupo criminal, reafirmando su sometimiento por medio de la violencia.

A consecuencia de estas agresiones, una de las víctimas sufrió diversas lesiones, mientras que la otra fue trasladada a recibir atención médica al Hospital General de Rincón de Romos, donde falleció días más tarde debido a un traumatismo craneoencefálico.

El agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios encabezó las indagatorias correspondientes, dirigiendo de manera precisa las diligencias ministeriales para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.

Peritos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales llevaron a cabo los estudios técnicos y científicos, recolectando pruebas fundamentales que sustentaron la teoría del caso durante el juicio oral.

Por su parte, elementos de la Policía de Investigación Criminal ejecutaron las órdenes de aprehensión giradas por el órgano jurisdiccional en contra de los imputados, asegurándolos y poniéndolos a disposición del Juez correspondiente.

El Tribunal de Enjuiciamiento dictó una pena de 15 años, 7 meses y 15 días de prisión, así como el pago de 200 días de multa y la reparación del daño en favor de las víctimas, al determinarse su responsabilidad penal por los delitos cometidos.

Es importante señalar que Daniel Antonio “N” y Víctor Yael “N” cuentan con una sentencia previa de 47 años y 6 meses de prisión por su participación en los delitos de feminicidio y tentativa de homicidio doloso calificado, derivado de otro hecho distinto.