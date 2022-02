Dicen los maestros de Aguascalientes que ya están “listos” para regresar a clases

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El líder de la sección 1 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Ramón García Alvizo, aseguró que los docentes están listos para regresar a clases presenciales a partir de este 14 de febrero.

Sin embargo insistió en un regreso gradual y ordenado en donde se tienen detectados alrededor de 50 planteles que no están en condiciones de incorporarse por lo que tendrán que esperar hasta en tanto no queden habilitados al 100%.

En este sentido expuso que los maestros estarán presentes todos los días en los planteles educativos observando las condiciones para que sea un regreso seguro y ordenado.

Precisó que los trabajadores de la educación laborarán en su jornada de trabajo habitual, por lo que se eliminarán los modelos híbridos, mixto y a distancia para que los padres de familia lo tomen en cuenta de que ya no habrá atención fuera de horario.

A su vez manifestó que los mentores están a la espera de la emisión del decreto por parte del Instituto de Educación para observar los términos en que se dará este regreso a las aulas y evitar cualquier confusión.

Por último García Alvizo dejó en claro que en la parte de los alumnos el regreso será voluntario y a criterio de los padres de familia de enviarlos o no.