Dice Rodríguez que INAH no ha permitido operativos de limpieza en columna de Exedra

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Pintas que permanecen desde marzo en la columna de la Plaza de la Patria no se han retirado, debido a instrucciones de la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), aseveró Miriam Rodríguez Tiscareño, secretaria de Servicios Públicos del Ayuntamiento, explicando que ya se procedió con el resto de la Exedra.

“Se retiraron las pintas de las gradas. En la columna no pudimos entrar por indicaciones del INAH, no nos deja entrar pues es un momento protegido. El INAH seguramente tiene sus procedimientos de valoración y ellos no nos permiten que entremos con líquidos o artefactos a limpiar”, comentó en entrevista grupal.

– ¿Representa un costo?

– La mano de obra adicional o quitar a gente de sus rutas para venir a limpiar, pero también hay que ser conscientes que es necesario.

La Plaza de la Patria registró diversas pintas durante la marcha del pasado 8 de marzo, algunas de las cuales permanecen de manera particular en la columna que sobresale en el monumento del primer cuadro de la ciudad.

Por lo pronto, Rodríguez Tiscareño informó que se cumplió con el operativo de limpieza después de una manifestación feminista que se llevó a cabo el martes último, la cual calificó de pacífica.

“Nos acercamos al INAH para prevenir que nos fueran a dañar la columna y asimismo toda la Exedra. Nos comentaron que hace un par de meses pusieron un recubrimiento especial para reducir los efectos del spray y limpiar más fácilmente. Fue mínimo el vandalismo con un reporte de una decena de rayones”, abundó la titular de Servicios Públicos.