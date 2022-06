Dice Orozco que lo van a mandar de embajador al rancho de AMLO 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Asegura el gobernador panista Martín Orozco Sandoval que no ha recibido ninguna invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para incorporarse a su gabinete al final de su sexenio.

En entrevista dentro del espacio radiofónico El Gobernador Contigo de Radio BI, el mandatario estatal sostuvo que aún llegando en el remoto de los casos alguna invitación! ni siquiera lo consideraría.

-¿Ni una embajada, ni nada, porque por ahí dicen que se va a Chile?

-No hay nada.

“Cuando me dicen porque han insistido mucho en el tema les digo que si algún día me invita el señor a ser embarcador me va a mandar al rancho que tiene allá en el sureste”, concluyó entre carcajadas.

El rancho perteneciente al presidente Andrés Manuel López Obrador lleva por nombre “La Chingada” y está ubicado en Palenque, Chiapas.