Dice Orozco que está garantizado el servicio del transporte público pese a conflictos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Garantizada la prestación del servicio del transporte urbano en la capital del estado aún y con los conflictos que se tienen, luego de que una de las empresas rechazara llegar a un acuerdo con ADO quien adelante se hará cargo de la prestación del mismo, señaló el gobernador Martín Orozco Sandoval.

En entrevista colectiva refirió que se trata de una empresa que agrupa más de 90 unidades en donde hubo rechazo de algunos permisionarios aunque deja en claro que no están cerradas aún las negociaciones para que se adhieran al nuevo sistema si así lo deciden.

-¿El fin de semana se vieron a nuevas unidades circulando, qué va a pasar con aquellos que no renovaron, se van a sustituir o que procede?

-Esto es una transición de poco a poco, hemos ido avanzando en el tema de movilidad, pero insisto que se trata sólo de una empresa que no llegó a un acuerdo, ósea fueron cuatro las empresas que si firmaron y que ya están en fusión con ADO y fue por eso que tuvimos que sustituir esas unidades.

Concluyó en que será hasta octubre próximo cuando se establezca en forma el servicio de ADO que estará abierta para quienes quieran incorporarse o dar paso a otras empresas que ojalá sea locales para trabajar por el bien del servicio, remató.