Dice Monreal no le teme al CO

Redacción

Zcatecas.-El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, dijo que no se siente amenazado por el crimen organizado y que incluso no cuenta con seguridad ni en su casa, luego del asesinato de dos familiares en menos de una semana en Zacatecas.

En conferencia de prensa en el Senado de la República, el legislador de Morena llamó a no “zopilotear” la tragedia ajena, tras el asesinato de su sobrino Jorge Antonio Monreal y de su cuñado Juan Pérez Guardado.

“No me siento amenazada, de hecho no tengo seguridad, nunca he tenido, tengo en el servicio público ya 45 años, y nunca he tenido seguridad, incluso aquí en el Senado, el único que me acompaña es quien me ayuda a manejar, ni en mi casa ni en ninguna parte tengo seguridad y no voy a cambiar”, dijo ex aspirante presidencial de Morena.