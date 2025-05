Dice Macías que el PRI si metía a la cárcel a sus gobernadores

#Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Al gobierno federal de Morena no debe temblarle la mano para castigar a los gobernadores de su partido, manifestó Kendor Macías Martínez, dirigente estatal del PRI, quien se ufanó de que cuando el tricolor fue primera fuerza política sí sancionó a mandatarios afines.

“El PRI en su momento lo hizo en su momento y metió a la cárcel a varios de sus gobernadores quienes se equivocaron. No se equivoca la institución, se equivoca la gente y el PRI cuando fue gobierno juzgó y sentenció a los gobernadores que se portaron mal, espero que Morena haga lo mismo”, declaró.

En torno a los señalamientos hacia la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila Olmedo, a quien el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa. Lo cual ha generado diversas especulaciones acerca de las verdaderas razones que llevaron a esta decisión.

“Por desgracia vemos que tienen que juzgar desde el extranjero, pues Morena no se anima a decir la verdad. Queremos saber qué pasó con la gobernadora de Baja California y su esposo. Hay estados en donde no se puede negar su vínculo con el narco, pues ahí está la violencia. Pero Morena no sabe admitir cuando se equivoca”, consideró.

Tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos, se han presentado manifestaciones contra Ávila Olmedo en ciudades como Tijuana y Ensenada.