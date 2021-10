Dice Licón que tiene la conciencia tranquila; “No me van a encontrar nada”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-En espera de conocer si es ratificado o no en el cargo, Marco Antonio Licón Dávila, secretario de Obras Públicas de la alcaldía, se dijo tranquilo en torno a la situación que entregará la dependencia capitalina.

“Soy muy ajeno a esos temas de fuero. Afortunadamente no me ha llegado nada, no me van a encontrar nada”, puntualizó el funcionario en entrevista grupal.

– ¿No tiene temores?

– No, la verdad no. Tengo la transparencia de entregar un concentrado de las obras de estos cinco años, pues es información pública.

Licón Dávila se dijo ajeno a cuestiones de solicitar fuero en cargos públicos para no afrontar situaciones legales, reiterando que en las dos gestiones que le ha tocado, se enfocó en la elaboración de proyectos y que estos fueran liquidados en un plazo menor a una semana.

“Aquí en lo que viene siendo la secretaría buscamos realizar obra y pagarlos en un plazo de 72 horas para se generara riqueza dentro del municipio”, insistió el titular de Obras Públicas.

La nueva administración municipal asumirá funciones el próximo miércoles 13.