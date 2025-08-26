Dice Fiscal de EU que “El Mayo” morirá en prisión

Redacción

La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, pasará el resto de sus días en una prisión estadounidense tras declararse culpable de dos cargos criminales en una Corte federal de Nueva York.

“Ellos, El Chapo y El Mayo, son algunos de los peores narcotraficantes del mundo, y ahora pasará cadena perpetua. Y eso es muy importante, porque esos tipos y otros en todo el país, en todo el mundo, han traído a nuestro país drogas: cocaína, heroína, fentanilo y metanfetamina”, afirmó Bondi durante una reunión de Gabinete frente al Presidente Donald Trump.

La Fiscal comparó la resolución judicial con el cierre de una producción televisiva. “Ayer ocurrió una gran victoria: ‘El Mayo’ se declaró culpable y junto con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue el cofundador del Cártel de Sinaloa. Sobre estos tipos hay incluso una serie de Narcos en Netflix. Bueno, ahora sabemos el final: morirá en una prisión estadounidense”, subrayó.

Zambada, de 75 años, se declaró culpable de mantener una empresa criminal continua y de conspirar para sostener una organización delictiva, delitos que contemplan la pena de cadena perpetua. La sentencia está programada para 2026 en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Bondi insistió en que el desenlace envía un mensaje claro a las organizaciones criminales que continúan traficando drogas hacia Estados Unidos.

“Lo ocurrido ayer es digno del final de la serie Narcos México”, remató la Fiscal.