Dice fiscal de Aguascalientes que Aldo Ruiz no se ha presentado a las audiencias, pero hace poco estuvieron juntos

Daniela Lomelí



Aguascalientes, Ags.- El delegado de la Secretaría de Bienestar, Aldo Ruiz Sánchez, sigue sin presentarse ante la Fiscalía General del Estado luego de dos citatorios emitidos por dicho cuerpo de investigación, informó Jesús Figueroa Ortega, titular de la FGE.



Las pesquisas se derivan tras una querella interpuesta por miembros de la actual dirigencia de Morena en Aguascalientes, por la desaparición de un vehículo que estaba bajo el resguardo del ahora delegado de la 4T.



“Estamos en la etapa de investigación inicial, o sea, no se trata de audiencias, se trata de citatorios para tratar de resolver este caso por medios alternos, la ley prevé estas situaciones y el delegado no ha acudido ejerciendo su derecho a no acudir, pero nosotros seguimos con la investigación”.



El fiscal señaló que hasta el momento no se ha tenido información respecto al vehículo, por lo que se seguirán recopilando datos de prueba para decidir las futuras acciones en contra de algún responsable.



Figueroa Ortega agregó que por el momento no se puede definir una acción penal en contra del delegado Ruiz Sánchez, hasta contar con los elementos suficientes para tal hecho.



La dirigencia actual de Morena interpuso dicha denuncia desde octubre del 2019.

Hay que destacar que el pasado 30 de enero, Aldo Ruiz presumió una foto en redes sociales donde indicó que se reunió con el fiscal para informarle sobre los programas sociales que tiene a su cargo.