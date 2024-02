Dice Figueroa que decisión de destituirlo está en la cancha de la gobernadora

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Responde el Fiscal general del estado Jesús Figueroa Ortega a organizaciones civiles, como el Observatorio de Violencia Social y de Género, que tienen tiempo exigiendo su destitución.

Figueroa Ortega informó que tiene entendido de que están recolectado firmas para soportar la petición que hicieron a la gobernadora, sin embargo, recalcó que la decisión final no está en sus manos.

“La decisión yo no la tomo, se que le dirigieron una carta a la gobernadora y está en la cancha de la mandataria la determinación”, puntualizó.

Posteriormente el funcionario recordó que tiene un plazo para culminar su gestión, como lo mandatara el Congreso del Estado, que es hasta el último día de febrero del 2025.

“Yo tengo un plazo y mi renuncia estaría hasta el último día de mi encargo, esto de acuerdo a la ampliación que me otorgó el Congreso del Estado”, envió el mensaje a sus detractores.