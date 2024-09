Dice Ana Guevara que deja la Conade sin arrepentimientos

Redacción

Sin arrepentirse de su gestión y sin sentirse intocable, Ana Guevara deja la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), confiada en que la próxima administración, encabezada por Rommel Pacheco, mantendrá la inercia de buenos resultados en el deporte nacional.

En su último encuentro oficial con atletas, durante la entrega de estímulos económicos a medallistas mundiales y olímpicos de 2024, Guevara abordó los conflictos en las federaciones nacionales de natación y tiro con arco, cuya resolución dependerá del Comité Olímpico Mexicano (COM).

“En tiro con arco, no hay nada de qué preocuparse, y en natación dependerá del COM”, afirmó Guevara, quien explicó que la Conade no reconoce al Comité de Estabilización instaurado por la Federación Internacional de Natación, mientras que el COM no avala a World Archery México.

Ante preguntas de la prensa, la sonorense rechazó haber gozado de inmunidad durante su gestión. “No, no me sentí intocable. Hoy no existe ninguna denuncia en mi contra. No hay inmunidad ni sobreprotección. Si alguien podía hacer una denuncia, era el propio Presidente”, respondió a CANCHA.

Guevara también se mostró tranquila frente a las críticas que ha recibido durante su administración. “Me quedo intensamente tranquila de que nada de lo que se ha dicho o escrito es cierto y me preocupa la gente que lo ha creído”, agregó.

Finalmente, la exdirectora informó que el proceso de entrega-recepción con el equipo de Rommel Pacheco ya comenzó y que todo quedará documentado por escrito.