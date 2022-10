Dice AMLO que uso de Pegasus es “labor de inteligencia” no de espionaje

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno esté realizando labores de espionaje, pese a que esto se señaló en una investigación periodística que hace relación al software Pegasus.

“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor, si tienen pruebas que las presenten”, dijo en la conferencia de prensa de este martes.

El mandatario destacó que la Secretaría de la Defensa Nacional hace “labores de inteligencia, no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos los mismos”.

Señaló que las labores de inteligencia que realizan los elementos de las Fuerzas Armadas son para saber cómo enfrentar a la delincuencia organizada, porque –apuntó– es mejor la inteligencia y no la fuerza.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) reveló en una investigación que fueron espiados el defensor de derechos humanos en Tamaulipas Renato Ramos Vázquez; el periodista y analista Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político.

