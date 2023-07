Dice AMLO que se da por notificado y sigue criticado a Xochitl Galvez

Redacción

México.- Se da por notificado el presidente Andrés Manuel López Obrador de la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de no poderse dirigir por su nombre en contra de la senadora Xóchitl Gálvez, ello este miércoles durante La Mañanera.

Es de recordar que desde la semana pasada el titular del Ejecutivo ya había dejado de referirse por su nombre a la aspirante a la candidatura presidencial de partidos de oposición, y pese a que ya se había entregado la notificación en Palacio Nacional, hasta hoy se dio por enterado.

Incluso en tono irónico, dijo que iniciará una nueva sección en su rueda de prensa matutina, en la que expondrá noticias publicadas en la prensa y en redes sociales acerca de Gálvez.

A ello añadió “INE, IFE, ya me dí por notificado. No lo voy a decirlo ya”; luego apuntó “como ya no puedo hablar mucho porque nos cepillan los del INE, los del tribunal electoral, voy a tener una sección nueva, que se va a llamar, a ver si me ayudan con el nombre, yo propongo que se llame ‘No lo digo yo’ y lo ponemos aquí, de los que dicen”, expuso López Obrador.

Insistió en que su administración está sometida a una guerra mediática que ha arreciado por el apoyo que se ha dado por parte de medios de comunicación y de partidos de oposición a Gálvez.

Asimismo durante la rueda de prensa presentó encuestas y videos en que, afirmó, se demuestra que el apoyo a la senadora es abierto, entre ellos uno en que aparece el ex presidente Vicente Fox.

*Con información de Excélsior.