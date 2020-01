Dice Alaniz que aun no se definen sanciones para diputados faltistas

Gilberto Valadez



Aguascalientes, Ags.- Aún no se definen sanciones para los diputados que se ausentaron de la última sesión ordinaria, indicó Guillermo Alaniz de León, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado.

“No lo hemos tocado en la Jucopo. Si en la próxima sesión algún diputado toca el tema, lo estaremos analizando”, aclaró.

El también coordinador de la bancada del PAN en el Legislativo descartó confirmar si se les descontará el día a los diputados faltistas.

“Insisto, no hemos tocado el tema y la única reunión que tuvimos fue para el orden del día de la sesión de clausura”, agregó.

La que estaba contemplada como la última sesión ordinaria del periodo y que debió llevarse a cabo el pasado lunes 23, se canceló por falta de quórum. Varios de los legisladores no habían informado del motivo de su inasistencia.