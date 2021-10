Diana Golden embargó cuenta de Alfredo Adame; solo le encontró 8 mil pesos

Redacción

Ciudad de México.- Alfredo Adame está, nuevamente, envuelto en la polémica. Pero en esta ocasión no se trata de otros comentarios que haya hecho el famoso en contra de alguien más, sino por lo que descubrió su ex esposa, Diana Golden.

En entrevista con “De primera mano”, Diana contó que su equipo de abogados logró confiscar la cuenta de Alfredo, debido a que él no le había pagado la suma de una demanda por daño moral .Sin embargo, dijo que se sorprendió con la “cuentecita” de su ex.

“El pobrecito millonario apeló por no pagar esos 5 mil pesos. Ya no es por la lana ni por nada porque obviamente ese dinero va para el bufete del licenciado Carrillo… Siempre sale corriendo, no afronta, habla mucho y nada más se ríe, pero no tiene un peso”, aseguró.

La actriz señaló que existe la posibilidad de que el actor esté guardando su dinero en alguna otra cuenta. Añadió que entre apelaciones y la negativa del actor para pagar, Alfredo Adame ahora tiene que pagarle más de 25 mil pesos.

“Ya se le subió la cuenta de 18 a 28 (mil) porque cada vez que él se esconde detrás de su puerta, ya no sé de que color la ha pintado, con su pobre perro que ha de maltratar, le sube la cuenta… sabemos lo tramposo que es y sabemos que todos los vienes para que no se le embarguen los tiene a nombre de su hija Vanesa”, añadió.

Diana Golden aseguró que el político enfrenta otras demandas, por lo que tendría embargados alrededor de 13 mil pesos e indicó en tono de sarcasmo “que no ha de ser nada, ni la cuenta de la tintorería del señor millonario”.

