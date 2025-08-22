Dialoga Municipio de Aguascalientes con representantes del Market Nocturno

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Al sostener un encuentro con los representantes de los diferentes mercados que se instalan en la zona de las Tres Centurias, el secretario del H. Ayuntamiento y director general de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, Luis Enrique García López, dio a conocer la instalación de una mesa de diálogo encaminada a la tipificación, en el Código Municipal, de este tipo de negocios.

García López explicó que se busca ofrecerle a estos emprendedores la oportunidad de regularizarse y acceder a mayores posibilidades de impulso y apoyo.

Comentó que en breve estarán convocando al resto de los representantes para que se incorporen en estas mesas de negociación y puedan expresar sus opiniones que serán la base del marco legal que regulará su operación.

Durante la reunión, el secretario del H. Ayuntamiento señaló que mientras se genere esta reglamentación, estos negocios podrán operar de manera regular.