Dialoga el Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga con sexoservidoras manifestantes

Redacción



Pabellón de Arteaga, Ags.- Tras la manifestación pacífica que sexoservidoras y propietarios de establecimientos de la zona de tolerancia de Pabellón de Arteaga realizaran frente a la Presidencia Municipal, el alcalde, el secretario del Ayuntamiento y personal de Reglamentos y del Departamento Jurídico se reunieron con los representantes designados por el grupo.

Dado que el grupo manifestó la urgencia de retornar a las labores, y toda vez que sus giros no aparecen dentro del listado de actividades esenciales publicado por el Gobierno de la República, la administración municipal se comprometió a consultar con las autoridades en salud, tanto a nivel estatal como federal, si la propuesta de vender alcohol para llevar y prestar servicios sexuales en hoteles, moteles y domicilios particulares resulta procedente.

Las autoridades municipales lamentaron no encontrarse en condiciones de corresponder a la petición de apoyos económicos, no obstante ofrecieron apoyos alimenticios idénticos a los que han recibido diversos grupos en situación vulnerable.