Diagnostican a la hija de Kiko con cáncer

Redacción

Vanesa, la hija menor de Carlos Villagrán ‘Kiko’, dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, que el pasado 6 de junio le diagnosticaron cáncer. “No lo podía creer, dos cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo”, escribió.

La joven representante del actor y que en meses pasados se unió a la plataforma de OnlyFans ofreció detalles sobre el diagnóstico.

Vi como seis oncólogos”, contó. “No salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos. No sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida”.

Vanesa Villagrán venía compaginando su labor como mánager de su papá, Kiko; la interacción con sus seguidores a través de su cuenta de Telegram y OnlyFans, donde sus admiradores le han llegado hasta prendas.

Todo parecía pintar bien, hasta que le dieron la mala noticia. “Una vez más tenía que enfrentarme a esta prueba de Dios y aceptarla. Aprendí a meditar, hablar con mi cuerpo, cambié mi alimentación y hasta el agua”.

Rechazaba el diagnóstico. Vanesa explicó que “era como una pesadilla de la cuál no sabía si despertaría”.

Aunque no fue fácil salir adelante, ha sacado fuerzas para seguir adelante gracias a que su familia “completa” ha estado al pendiente. “Mi papá, Carlos Villagrán ‘Kiko’, a distancia diario me habla por teléfono, lloramos pero está cien al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden”.

Vanesa explicó que antes de irse le dijo que contaba cien por ciento con su apoyo. “Me dice que todas las noches pide por mi. ¡Te amo!”.

Ese amor de familia está presente en cada jugo que su mamá, a quien le dice de cariño Gacholina. “Me hace mis jugos de verduras, mi comida, va a buscar todo y me lleva al hospital, al médico, a todo; ha estado pegada a mi. Siempre fuerte, siempre valiente. Diario me prende una veladora. ¡Te amo!”.

Mencionó que su hermano Gustavo “diario me llama o escribe, se quedó conmigo en el hospital y me habla para ver que se me antoja de comer y prepararlo. Me habla cuando me siento perdida y me da ánimos y sigo adelante”.

Vanesa cuenta que su hija siempre está con ella. “En las noches se va hasta que me ve dormida y a veces hasta masaje me hace, me hace reír y ve películas conmigo”.

A Vanesa le queda claro que “hay gente que solo por morbo quiere saber… La gente real jamás se va. La vida te puede cambiar en un segundo, las acciones valen más que mil palabras. Quien tiene ganas de verte, hace lo imposible por hacerlo. La salud es lo más importante”.

Dejó claro que no reprocha nada. “Estoy muy agradecida por todo el amor y cariño que recibo de mi familia, ahora me encuentro bien, recibo mis quimioterapias y ¡a darle! Todo positivamente, y se que allá arriba donde está mi pequeña Zara me cuida y está conmigo.

Si alguien pasa por esto igual puedo aconsejarlos, escucharlos, y darles mucho ánimo.

Con información de Excelsior