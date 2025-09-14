Diablos Rojos conquista bicampeonato en LMB

Redacción

Zapopan, Jal.- Los Diablos Rojos del México se adjudicaron el título 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol y ligaron su segundo campeonato circuito de manera consecutiva, barriendo en cuatro duelos a Charros de Jalisco.

Para el encuentro de este domingo, los Pingos vencieron de manera rotunda 7-3 a la novena tapatía y con ello ganaron su cuarto encuentro de siete posibles y de esta manera coronarse en el torneo del centenario del circuito.

El dominicano José Marmolejos conectó cuadrangular de dos anotaciones y fue elegido MVP de la serie. También repitiendo como jugador más valioso de la serie final como ocurrió el año pasado.

Este fue el título 18 de la novena escarlata para convertirse en el equipo más ganador del centenario circuito.

