Diabetes mellitus es ya la 3a causa de muerte en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En el estado la diabetes mellitus se ha posicionado como la tercera causa de muerte, solo por debajo de las enfermedades del corazón y los tumores malignos.

Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2024 se reportaron más de 830 muertes en Aguascalientes por diagnósticos de diabetes.

Del total de defunciones por diabetes mellitus, 414 casos fueron de mujeres y 416 en hombres, según el estadístico oficial.

Por cada 100 mil habitantes se tiene una tasa estandarizada de 55.3 defunciones, aún por debajo de la media nacional que es de 86.6.

En cuanto a las defunciones por diabetes, 75.9% correspondió a casos no insulinodependientes y 3.8%, a diabetes mellitus insulinodependientes.

Por grupos de edad, el de 65 años y más presentó la mayor frecuencia de fallecidos.