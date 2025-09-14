Día Mundial del Linfoma: crece preocupación por enfermedad en México

Ciudad de México.- En el marco del Día Mundial del Linfoma, que se conmemora cada 15 de septiembre, se destaca la urgente necesidad de visibilizar los retos que presenta esta enfermedad en México, especialmente el linfoma de Hodgkin.

Según las cifras más recientes de 2022, hubo 2,341 nuevos diagnósticos y 659 fallecimientos en el país, afectando principalmente a adolescentes de 15 a 19 años y a adultos mayores de 55.

El linfoma es un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático, una pieza clave del sistema inmunológico. Se desarrolla cuando los linfocitos, un tipo de glóbulo blanco, crecen de manera descontrolada, lo que provoca la inflamación de los ganglios y la aparición de bultos en varias partes del cuerpo.



Existen dos tipos principales de linfoma de Hodgkin:

Linfoma de Hodgkin clásico: el más común, caracterizado por la presencia de células grandes llamadas Reed-Sternberg.

Linfoma de Hodgkin nodular con predominio linfocítico: representa solo el 5% de los casos y suele aparecer en los ganglios del cuello y las axilas.

Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, hay varios factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollarlo, como tener antecedentes familiares de la enfermedad, haber padecido el virus de Epstein-Barr o tener el VIH.

Señales de alerta para la población

La detección temprana es fundamental. Los síntomas más comunes en los niños incluyen un bulto indoloro en el cuello, axila o ingle, acompañado de fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso sin causa aparente.

En los adultos, las señales de alerta son similares: inflamación de los ganglios linfáticos, fatiga crónica, fiebre, sudoración nocturna y picazón intensa en la piel. Con este panorama, el Día Mundial del Linfoma busca crear conciencia y educar a la población sobre los síntomas, factores de riesgo y tratamientos disponibles para combatir esta enfermedad.