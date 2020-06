Dexametasona reduce mortalidad de pacientes Covid-19: estudio

Redacción

La dexametasona, un esteroide barato y muy utilizado para reducir la inflamación en distintas enfermedades, se ha convertido en el primer fármaco que ha demostrado ser capaz de reducir la tasa de mortalidad de los pacientes gravemente enfermos de coronavirus.

Los resultados de las pruebas señalan que la dexametasona puede reducir hasta en un tercio la probabilidad de muerte de las personas que están internadas de gravedad en los hospitales.

“Este es un resultado que muestra que si a los pacientes que tienen Covid-19 y están con respiradores o con oxígeno se les da dexametasona, se salvarán vidas, y lo hará a un costo notablemente bajo”, dijo Martin Landray, un profesor de la Universidad de Oxford, uno de los directores de la prueba, conocida como RECOVERY.

El investigador principal, Peter Horby, dijo que la dexametasona era el único fármaco que ha demostrado reducir la mortalidad y la reduce significativamente.

“Es un gran avance”, dijo. “La dexametasona es barata en la estantería, y puede ser usada inmediatamente para salvar vidas en todo el mundo”.

De acuerdo con los resultados, la muerte de uno de cada ocho pacientes con ventilador se podría evitar si se utiliza este fármaco como tratamiento. En el caso de los pacientes que reciban el fármaco y además estén en tratamiento con oxígeno, se podrían salvar uno de cada 25 pacientes.

El uso de la dexametasona no mostró resultados en personas que no necesitaban apoyo respiratorio, es decir, en aquellos que no están gravemente enfermos.

Diversos expertos alrededor del mundo coinciden en que estos hallazgos serán un punto que transformará el impacto de la pandemia en las vidas y economías del mundo.

Con información de Forbes.