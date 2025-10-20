Devuelve IMSS Aguascalientes vista a 104 pacientes

27.3 C
Aguascalientes
20 octubre, 2025
Tendencias

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes realizó la 11ª Jornada de Cirugía de Cataratas del año en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), con la que 104 pacientes se beneficiaron gracias a la colocación de un lente intraocular que les permitirá mejorar su visión y calidad de vida. Lo anterior en el marco de la Estrategia 2-30-100.

Durante las jornadas participan equipos multidisciplinarios de salud conformados por médicos especialistas en oftalmología, anestesiología, enfermeras quirúrgicas, Trabajadoras Sociales, Técnicas en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD), camilleros, asistentes médicas, auxiliares de limpieza e higiene y personal administrativo.

Cabe mencionar que esta intervención quirúrgica no requiere hospitalización, el procedimiento es ambulatorio y permite que las y los pacientes salgan por su propio pie.