Devolverá Jesús María 4 mdp por derechos de alumbrado público

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El municipio de Jesús María está obligado a pagar una suma de 4 millones de pesos a una empresa ubicada dentro de la demarcación, misma que hizo el requerimiento legal por la devolución de la aportación para el Uso y Mantenimiento de las Luminarias de las Áreas Públicas.

El secretario de Finanzas municipal, Luis Rangel, indicó en charla con El Clarinete que este pago deberá efectuarse en los próximos días, luego de que la presidencia municipal se quedó sin más recursos legales para este proceso.

“El día de ayer recibimos una notificación pero ya de sentencia de devolverles casi 4 millones de pesos a Ideal Standard, y eso sólo en esa empresa y es un golpe porque no lo teníamos considerado”.

Rangel comentó que esta suma no estaba contemplada por el ayuntamiento, por lo que se tuvieron que tomar recursos de otros conceptos para poder solventar lo señalado en la sentencia.

Detalló que si el municipio no paga la suma solicitada por la empresa, se podría caer en un desacato y por ende, a una inhabilitación en contra de su persona o contra el alcalde Antonio Arámbula. Sin embargo, aseguró que la sentencia podrá ser acatada y no se aplicará sanción alguna.

El funcionario explicó que no es la única empresa que ha solicitado el derecho de devolución del alumbrado público, sino que en el transcurso del año se ha llevado este procedimiento con alrededor de 20 empresas locales, a quienes en conjunto se les han devuelto 1 millón 701 mil pesos, lo que representa un golpe en los egresos municipales.

“En este año nos han demandado aproximadamente 20 empresas, más o menos y la verdad es que sí nos representa un egreso muy fuerte y que no está programado, a la hora de sacar un egreso fuerte, es como una sola cobija y le jalas de un lado o le jalas del otro”

En este sentido, el secretario indicó que Jesús María sigue en la disposición de trabajar con los empresarios para dialogar sobre el pago del alumbrado público, que destacó, es un servicio que beneficia a las empresas con la instalación de luminarias o semáforos a sus alrededores.

“Tenemos que tratar de hacer conciencia con los empresarios de que puedan contribuir, a lo mejor no con el porcentaje que está en la Ley de Ingresos, pero sí les pedimos que se acerquen”.