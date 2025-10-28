Devasta huracán “Melissa” Jamaica con vientos de 295 km/h

Redacción

“Melissa” azotó este martes a Jamaica como un huracán categoría 5, con vientos cercanos a los 300 kilómetros por hora, convirtiéndose en uno de los impactos más potentes registrados en la cuenca atlántica, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El fenómeno tocó tierra a las 11:00 horas en el suroeste de la isla, cerca de Nueva Esperanza, con vientos sostenidos de 295 km/h y una presión central mínima de 26.34 pulgadas. El NHC advirtió que se trata de “una situación extremadamente peligrosa y que amenaza la vida”, e instó a la población a permanecer en sus refugios.

“Los vientos aumentarán rápida y drásticamente. Interpongan tantas paredes como sea posible entre ustedes y el exterior. Una habitación interior sin ventanas es el lugar más seguro dentro de un edificio”, alertó el organismo, al recomendar incluso cubrirse con colchones y usar cascos para protegerse.

El huracán, el más fuerte que ha golpeado Jamaica en 174 años, ha dejado al menos tres muertos en la isla, además de tres en Haití y cuatro en República Dominicana, donde se reporta una persona desaparecida.

La Compañía de Servicios Públicos de Jamaica informó que alrededor del 35 por ciento de sus clientes —unos 240 mil hogares— se encuentran sin electricidad, principalmente en los municipios de Saint Elizabeth, Manchester, Hanover y Saint James.

“Jamaica, este no es el momento de ser valientes”, advirtió Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres, quien confirmó que cerca de 6 mil personas se han refugiado en albergues.

El primer ministro Andrew Holness reconoció que la infraestructura del país no está preparada para resistir un fenómeno de tal magnitud. “No hay infraestructura en la región que pueda soportar una categoría 5. La pregunta ahora es la velocidad de recuperación. Ese es el desafío”, afirmó.

Según el NHC, se esperan daños catastróficos por los vientos y marejadas, especialmente en las zonas montañosas, donde podrían registrarse ráfagas de hasta 322 km/h. Michael Brennan, director del organismo, advirtió que “va a ser un escenario muy peligroso”, con riesgo de “fallas estructurales totales”.