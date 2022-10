Deudas que “manchan” tu historial crediticio  

Redacción

Ciudad de México.-El Buro de Crédito es algo de lo que todos los consumidores huyen, ya que tener un buen historial crediticio es la clave para acceder a mejores préstamos a futuro. Por ello, te decimos que deudas afectan y cuáles no tu historial.

El historial crediticio es un documento que sirve como referencia para que las instituciones financieras conozcan el comportamiento de pago de una persona, así como los adeudos que tiene.

Sin embargo, existen algunas deudas que no se reflejan en este historial, y aunque no benefician o perjudican la calificación, no eximen de cumplir los compromisos financieros contraídos con dichas empresas.

Deudas que no afectan historial crediticio

Préstamos de nómina.

El trabajador solicita un crédito a la institución o empresa en la que labora, por lo que se le descuenta a través de su salario, ya sea quincenal o mensual. Por tanto, este no se ve reflejado en el historial crediticio.

Esto, siempre y cuando la empresa no funcione como institución de créditos y no tenga ninguna relación con el Buró de Crédito.

Casa de empeño.

Cuando solicitas un préstamos en una casa de empeño sueñes dejar un bien como garantía y, en caso de no liquidar el adeudo, no podrás recuperar el objeto.

Préstamos con familiares o amigos.

Debido a que son personas físicas los prestamistas no tienen ninguna relación o convenio que reporte al Buró de Crédito.

Ilustrativa/Pixabay

Multas de tránsito.

Si cometes una infracción de tránsito y no pagas de forma inmediata la multa, esta deuda no se refleja en tu historial crediticio.

Sin embargo, las personas suelen pensar que el historial de crédito solo se refleja cuando se trata de instituciones financieras, pero, algunas empresas ofrecen financiamientos que pueden manchar tu historial.

Servicios con empresas de telefonía celular

Televisión de paga

Tiendas departamentales

Adeudos fiscales con el SAT

El buró de crédito es una organización que está compuesta por una sociedad de instituciones que ofrecen información crediticia en México a la plataforma tecnológica, para que pueda ser consultada e incluso evaluar el comportamiento de las personas en sus pagos relacionados con diversos créditos. _Con información de Forbes México.

Con información de Radio Fórmula