Deudas alcanzan a refugio para mujeres violentadas en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El retraso en la entrega de los recursos federales está provocando una acumulación de deudas el refugio para mujeres violentadas en Aguascalientes, señaló la coordinadora de la fundación Mujer Contemporánea, Roxana D´Escobar.

En entrevista, explicó que sin estos recursos, el refugio ha tenido que salir adelante con ayuda de otras instancias que donaron alimentos y productos de higiene personal para las familias protegidas, aunque indicó que hay más gastos que se tienen que cubrir de manera constante.

“Nosotras habíamos dicho que un mes más no lo ibamos a poder solventar, que tendríamos que buscar acercanos, no sé, a quien fuera pertienente para buscar apoyos económicos porque sí nos han ofrecido; pero lo que nosotros necesitamos ahorita es dinero para pagar todos esos gastos que se están retrasando y no pueden retrasarse más”, comentó con El Clarinete.

Explicó que el refugio Mujer Contemporánea no sólo está luchando con la obtención de productos básicos para las víctimas que llegan con ellos, sino con los salarios de los trabajadores del refugio, quienes desde marzo no han recibido una remuneración.

“Estamos apelando a la buena voluntad del personal porque ellos desde marzo no cobran, no cobramos nadie, no hemos cobrado desde el mes de marzo y todas tenemos gastos personales, todas tenemos familias que atender, deudas ya a este momento y es doloroso ver eso”

D´Escobar calificó como “violencia institucional” el retraso en la entrega de los recursos para los más de 70 refugios para mujeres violentadas en el país, ya que estaban debidamente registrados previo a la intervención de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Para concluir, la coordinadora agregó que la fundación está a la espera de ser llamada en los próximos días para firmar el convenio con la autoridad federal para que finalmente puedan recibir los recursos que les corresponden.