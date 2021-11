Deuda pública de Aguascalientes quedará en 3 mil mdp: Magallanes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El Secretario de Finanzas, Carlos Magallanes García, reiteró que se tienen recursos presupuestados para el cambio de administración estatal en octubre del siguiente año.

“El recurso para la transición son de tres millones, igual que el cambio que se dio en el sexenio anterior. Del presupuesto total hacemos una calendarización de todos los gastos para cada mes, a la siguiente gestión les va a tocar octubre, noviembre y diciembre”, explicó el funcionario.

– ¿No se van a dejar arcas vacías?

– No dejamos pasivos, ni dejamos nada raro.

Entrevistado antes de su comparecencia ante el pleno del Congreso del Estado, Magallanes García abundó que ya no se contratará nueva deuda pública para el último año de la gestión, pero sí dijo que buscarán una reestructura con los créditos que tienen con Banobras y Banorte para disminuir garantías.

“Ya no nos alcanza el tiempo para nueva deuda. Cualquier contrato que hagamos no debe pasar del mes de marzo y no debe rebasar a la administración”, reiteró.

– ¿En cuánto quedará la deuda?

– Cerca de tres mil millones.

El tesorero estatal adelantó que dentro del presupuesto económico para 2022 se tiene previsto 600 millones adicionales para municipios, 340 millones a movilidad para resolver lo que calificó de “relajo” en el transporte público y mencionó un incremento de tres por ciento para salarios, de acuerdo a la inflación.

La administración estatal finalizará el próximo 30 de septiembre.