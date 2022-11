Detienen por tortura ex fiscal de DH de Chihuahua

Redacción

Chihuahua.- El fiscal especializado en la investigación de violaciones a los derechos humanos y desaparición forzada durante la administración del panista Javier Jurado (2016-2021), Francisco G.A., fue detenido la tarde del lunes acusado de tortura en contra de funcionarios del ex priísta César Duarte (2010-2016).

La aprehensión del ex fiscal se realizó en seguimiento a un adenuncia por el probable delito de tortura, a la que dio vista la Comisión Nacional de Derechos HUmanos y fue cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la FGE.

La FGE expuso que en la denuncia, que recibió en diciembre de 2021, se acotó que “la Dirección Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura advirtió a la representación social sobre posibles hechos relacionados con tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

El ex funcionario fue uno de los agentes del Ministerio Público de la FGE encargado de la integración de carpetas de la Operación Justicia para Chihuahua, conocida como Expedientes X, estrategia jurídica del ex fiscal estatal César Peniche Espejel y de Javier Corral para castigar actos de corrupción perpetrados en la administración de César Duarte.

Cinco detenidos durante la gestión de Javier Corral interpusieron denuncias ante la FGE por tortura: el ex auditor estatal Jesús Esparza, el ex alcalde de Chihuahua Javier Garfio, los ex directores de Administración Gerardo Villegas y de Adquisiciones Antonio Tarín, al igual que el ex secretario de Educación Marcelo González.

Con información de La Jornada