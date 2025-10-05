Detienen hasta 100 personas en operativo antipandillas en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Los operativos contra pandillas en Aguascalientes han derivado en la detención de hasta 100 personas en un solo fin de semana, varias de ellas menores de edad, además del aseguramiento de armas prohibidas.

Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública Municipal, afirmó que estas acciones han contribuido a disminuir las riñas en puntos conflictivos.

“Ya desde que comenzamos a trabajarlo, sí hemos tenido, como todo, en algunos puntos algunas riñas, ha disminuido y en un fin de semana hemos tenido hasta 100 personas detenidas”.

“Tuvimos dos personas por portación de arma prohibida, de las cuchillas, de las famosas cuchillas que utilizan, y dos personas con mandamientos vigentes que nos salieron ya que realizamos una detención y, como obligación, es checar los nombres en Plataforma México y nos han salido dos mandamientos vigentes de dos personas”, explicó.

El funcionario precisó que en los filtros participaron 40 elementos distribuidos en ocho puntos de la ciudad, con el objetivo de contener a los grupos que protagonizan pleitos en la vía pública.

“Entonces, sí, nos ha ayudado bastante el grupo que está conformado por 40 compañeros y precisamente tenemos ocho puntos que estamos trabajando sobre ellos en las riñas que tenemos”, dijo.

Pérez Zúñiga añadió que una parte importante de los detenidos son adolescentes.

“Pues la mayoría tenemos unos 40, 60 por ciento de menores de edad”, puntualizó.