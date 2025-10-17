Detienen en Zacatecas a mujer buscada en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Gracias a la coordinación entre autoridades de Aguascalientes y Zacatecas, la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una mujer identificada como María Fabiola “N”, señalada por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones dolosas en agravio de un menor de edad, que era buscada en el vecino estado.

La detención fue posible, luego de que los agentes zacatecanos obtuvieran información sobre la posible ubicación de la señalada en territorio hidrocálido, solicitando el apoyo de la corporación local para llevar a cabo su localización y aseguramiento.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal de Aguascalientes implementaron las acciones necesarias para ubicar a la requerida, quien fue localizada sobre Avenida Circuito Aguascalientes Sur, en el Fraccionamiento Valle de Aguascalientes, donde se procedió a su detención conforme a los protocolos establecidos.

Posteriormente, la detenida fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se realizaron los trámites correspondientes para su puesta a disposición y entrega formal a los elementos de la Fiscalía de Zacatecas.

Gracias a los mecanismos de colaboración interestatal, se logró concretar esta acción que contribuye al cumplimiento de mandatos judiciales y a la procuración de justicia en beneficio de las víctimas, fortaleciendo el trabajo conjunto entre las instituciones de seguridad y justicia de ambas entidades.