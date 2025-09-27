Detienen en Rincón de Romos a una persona por lesiones y robo

16 C
Aguascalientes
27 septiembre, 2025
Tendencias

Redacción

Rincón de Romos, Ags.- Presunto responsable de lesiones y robo de un teléfono celular fue detenido por uniformados de la Policía Estatal en conjunto con policías preventivos del municipio de Rincón de Romos, logrando recuperar un teléfono celular, fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Oficiales del Mando Coordinado que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia en el “Operativo Pescador” atendieron el reporte de robo de un teléfono celular, y cuyos responsables se dieron a la fuga tras agredir al afectado luego de ser sorprendidos cuando sustrajeron el aparato celular de su vehículo que estaba estacionado en la zona centro del municipio de Rincón de Romos, el presunto responsable agredió al afectado con un tabique en el rostro ocasionado una lesión en la nariz y parte del rostro, mismo que fue atendido en el lugar por paramédicos del ISSEA.

Por lo anterior al acudir al llamado de auxilio y contar con las características de los presuntos responsables, hicieron un rastreo en la zona ubicando en el cruce de las calles Durango y Campeche de la colonia Miguel Hidalgo en ese municipio a uno de los presuntos responsables que dijo responder al nombre de Ricardo N de 29 años de edad, al momento de la revisión corporal le detectaron entre sus pertenencias el teléfono celular del afectado.

Finalmente el detenido fue puesto a disposición junto con el teléfono celular recuperado ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.