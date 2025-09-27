Detienen en Campeche al padre de Julión Álvarez

Redacción

César A. V., padre del cantante Julión Álvarez, fue detenido en Campeche junto con tres hombres cuando circulaban en una camioneta con reporte de robo en el entronque 18 de Marzo-Sabancuy, en el Municipio de Carmen.

Durante la revisión del vehículo, elementos de la Policía Estatal encontraron seis armas de fuego, cargadores y cartuchos. Por ello, los cuatro fueron trasladados a la subsede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Escárcega, donde quedaron a disposición del Ministerio Público federal.

El hecho quedó asentado en el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con fecha del 25 de septiembre de 2025 a las 16:05 horas. El sistema consigna a la Policía Estatal como la corporación que realizó la captura.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los acompañantes portaba un arma con permiso, mientras que otro cargaba un arma sin autorización. El resto del arsenal fue asegurado como parte de la investigación.

Los detenidos enfrentan cargos por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues se trata de equipo considerado de uso exclusivo del Ejército.

El padre del intérprete de música regional vive desde hace años en el Municipio del Carmen, donde ha adquirido propiedades y negocios. Hasta ahora, Julión Álvarez no ha emitido una postura sobre la detención.