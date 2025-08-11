Detienen en Aguascalientes al “Beto” buscado en Zacatecas por violencia familiar

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informa que, en coordinación con autoridades de seguridad pública y con base en un convenio de colaboración interinstitucional con entidades vecinas, se llevó a cabo la detención de Humberto Miguel “N”, alias “Beto”, quien era requerido por la justicia del Estado de Zacatecas por su probable participación en los delitos de violencia familiar y lesiones.

La aprehensión se realizó en la intersección de la Avenida Gerónimo de la Cueva y la Calle Domingo Velazco, en el fraccionamiento VINSA, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes trasladaron al individuo a las instalaciones de la Fiscalía para su identificación y procedimientos legales correspondientes.

Elementos de la Policía de Investigación Criminal confirmaron que el detenido era la persona que contaba con una orden de aprehensión vigente emitida por autoridades judiciales de Zacatecas. Tras esta verificación, se efectuaron los trámites jurídicos necesarios para su disposición legal y entrega formal a las autoridades homólogas de dicho estado.

Esta acción es resultado directo del convenio de colaboración entre Fiscalías de todo el país, mecanismo que fortalece la procuración de justicia y permite la ubicación y detención de personas requeridas en distintas entidades, garantizando así que enfrenten los procesos judiciales correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes reitera su compromiso con la ciudadanía de mantener la cooperación constante con instituciones de procuración de justicia de otros estados, sumando esfuerzos para prevenir, investigar y sancionar los delitos, y contribuyendo a la seguridad y bienestar de la población.