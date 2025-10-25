Detienen con un cuchillo cebollero Ángel en San Pancho

Redacción

San Francisco de los Romo.-Elementos de la Policía Metropolitana lograron la detención de una persona de sexo masculino que tenía en su poder un arma blanca, su captura se llevó a cabo durante el recorrido de vigilancia del Operativo Pescador en el fraccionamiento Exviñedos Guadalupe, del municipio de San Francisco de los Romos.

La detención del presunto responsable se llevó a cabo luego de que uniformados de la Policía Estatal en coordinación con policías preventivos de los municipios de San Francisco de los Romo, Jesús María y Aguascalientes, que conforman la Policía Metropolitana, cuales realizaban su recorrido de vigilancia sobre la calle Santa Rita en el fraccionamiento Exviñedos Guadalupe del municipio de San Francisco de los Romo, a una persona de sexo masculino que al observarlo se dio a la fuga corriendo.

De manera inmediata los elementos descendieron de la unidad y fueron tras él dándole alcance metros adelante, logrando la detención de quien dijo responder al nombre de Angel N de 24 años de edad, durante la inspección corporal preventiva que le practicaron le detectaron entre sus pertenencias un arma blanca tipo cuchillo de aproximadamente 30 cm de largo, siendo asegurado en ese momento.

Finalmente, Ángel N fue trasladado junto con el arma prohibida que le fue asegurada ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.