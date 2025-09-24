Detienen al “Güero” por privación ilegal de la libertad y robo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informa que, como resultado de las acciones de investigación y el trabajo coordinado entre la agente del Ministerio Público, agentes de la Policía de Investigación Criminal y peritos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, se logró la captura y vinculación a proceso de Francisco Javier “N”, alias “El Güero”, señalado por los delitos de Privación Ilegal de la Libertad y Robo Calificado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 29 de mayo del 2025, cuando el imputado, en compañía de al menos dos personas, presuntamente ingresó al domicilio de la víctima ubicado en el fraccionamiento Jardines del Sol de la ciudad capital, aprovechando que se les había permitido el acceso. Una vez dentro, de manera conjunta y con distribución de funciones, presuntamente se apoderaron de diversos objetos personales, joyas, relojes, teléfonos celulares y lentes de marcas de alta gama, todo sin derecho ni consentimiento de su propietario.

Durante el desarrollo de los hechos, Francisco Javier “N” y uno de sus acompañantes habrían sometido a la víctima, atándola a una silla dentro de una de las habitaciones de la vivienda. Mientras tanto, le profirieron amenazas relacionadas con su identidad y lugar de residencia, advirtiéndole que, de actuar en su contra, sufriría represalias.

Tras consumar el ilícito, el imputado presuntamente despojó a la víctima de las llaves de su vehículo y huyó del lugar en compañía de sus cómplices a bordo de la unidad, dejando a la persona afectada atada en el interior del domicilio.

La víctima presentó la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial.

La agente del Ministerio Público inició las investigaciones, solicitando la intervención de peritos especializados, así como de la Policía de Investigación Criminal, quienes ejecutaron la orden de aprehensión contra Francisco Javier “N” en la calle Rodrigo Rincón Gallardo esquina Puerto Balboa, en el fraccionamiento VNSA de esta ciudad.

Posteriormente, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado.

Asimismo, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.