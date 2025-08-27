Detienen a Xóchitl en Aguascalientes por corrupción de Menores

Redacción

Aguascalientes, Ags..-La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informa que, derivado del trabajo de investigación y litigación, así como una inmediata respuesta a un video difundido a través de redes sociales, en el que se observa a una mujer que obligaba a vender dulces en el estacionamiento de un centro comercial de la ciudad, se logró obtener la orden de aprehensión en contra de la madre de familia, la cual fue cumplimenta por personal de la Agencia de Investigación Criminal y trasladada al Centro Penitenciario Estatal Femenil.

Fue el pasado viernes 22 de agosto del año en curso cuando a través de las redes sociales, se publicó un video en el que se aprecia cómo un menor se acerca a un vehículo estacionado, abre la puerta del copiloto y sube a la unidad, momento en el que una mujer comienza a agredirlo verbalmente, presuntamente obligándolo a vender dulces.

A partir de ese momento la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Estatal, elementos de la Unidad de Atención a la Violencia de Género (Policía Rosa), el C5i y Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, iniciaron con las investigaciones de campo y de gabinete, utilizando la tecnología disponible, para ubicar a la mujer y los menores que en ese momento fueron rescatados, en el fraccionamiento Montebello de la Stanza y llevados junto con la mujer a las instalaciones del DIF.

En dicho sitio, los menores fueron resguardados por las autoridades competentes, bajo el interés superior de la niñez y debido a que no había flagrancia la madre de familia se retiró del lugar, mientras que la Agente del Ministerio Público Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género, iniciaba la carpeta de investigación en su contra.

Tras las evaluaciones tanto físicas, como psicológicas que se les practicaron a los menores a través del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, se lograron obtener elementos de prueba valiosos que robustecieron la carpeta de investigación por el delito de corrupción de menores, la cual fue presentada a un Juez y éste encontró los elementos suficientes para girar la orden de aprehensión en contra de Xóchitl Coral.

De esta forma, el personal de la Policía de Investigación realizó un operativo con la finalidad de ubicar y detener a la mujer, quien posteriormente fue trasladada a las instalaciones de la Comisaría General de Investigación y una vez cumplidos todos los protocolos, se le trasladó a las instalaciones del Centro Penitenciario Femenil, en tanto se lleva a cabo la audiencia en la cual se determinará su situación jurídica.

Así, la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de proteger el interés superior de la niñez y actuar con mano firme en contra de quienes atentan contra su sano desarrollo físico y emocional.