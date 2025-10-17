21 C
Aguascalientes
17 octubre, 2025
Detienen a Uriel “El Monet” en Villas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Alrededor de las 21:20 horas del pasado jueves, oficiales de la Policía Municipal recorrían las calles del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción como parte de sus labores permanentes de vigilancia.

Al transitar sobre las calles Federico Méndez y Francisco Armengol, detectaron a un joven que estaba pintando un contenedor de basura con pintura en aerosol.

Al notar la presencia policial intentó darse a la fuga, sin embargo, fue alcanzado de inmediato metros más adelante.

El detenido se identificó como Uriel “N” de 18 años de edad y luego de asegurarle cuatro latas de aerosol, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.